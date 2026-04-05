        Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 21:37 Güncelleme:
        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ilçede durdurulan araçta, narkotik köpeği Cessi ile arama yapıldı.

        Aramada aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 114 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda, B.E. (30) ve S.E. (26) gözaltına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

