Şırnak'taki Faraşin Yaylası doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası, doğada vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.



Havaların ısınmasıyla birlikte karların erimeye başladığı 2 bin 725 rakımlı yayla, yemyeşil bir örtüyle kaplandı.



Çevresindeki yüksek dağlarda yer yer kar birikintilerinin olduğu bölge, temiz havası ve kar sularıyla yeniden akan dereleri doğa severlerin ilgisini çekiyor.



Yayla, hafta sonunu değerlendirmek isteyen civar köylerden ve ilçelerden gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.



Bölgede çadır kurup piknik yapan bazı ziyaretçiler, bir yandan da buz gibi dere suyuna girerek vakit geçiriyor.



Vatandaşlardan Dilgeş Aslan, havaların ısınmasıyla yaylada arkadaşlarıyla piknik yaparak vakit geçirmek istediklerini söyledi.



Doğasıyla güzel bölgede arkadaşlarıyla güzel bir gün geçirdiklerini belirten Aslan, "Burasının turizme açılmasını istiyoruz. Herkesin görmesi gereken bir yer." dedi.



Silopi'den gelen Metin Yaramış da bölgede kamp kurup piknik yaptıklarını ve güzel bir gün geçirdiklerini ifade etti.

