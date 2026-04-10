        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şırnak ve Kocaeli'deki operasyonda 9 şüpheli yakalandı

        Şırnak ve Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 10.04.2026 - 09:47
        Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri ile Kocaeli'de belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.


        Gözaltına alınan bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 2 pompalı tüfek, 55 kartuş, çok sayıda kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Vance'in kritik sınavı
        Vance'in kritik sınavı
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        16 yılın en zorlu seçimi
        16 yılın en zorlu seçimi
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında

        Benzer Haberler

        Şırnak ve Kocaeli'nde DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
        Şırnak ve Kocaeli'nde DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
        Şırnak'ta sağanak etkili oldu
        Şırnak'ta sağanak etkili oldu
        Şırnak'ta "Polis Haftası" kapsamında şehitler anıldı
        Şırnak'ta "Polis Haftası" kapsamında şehitler anıldı
        Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu
        Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu
        Cizre'de sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi
        Cizre'de sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi
        Şırnak'ta Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler anıtına karanfil b...
        Şırnak'ta Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler anıtına karanfil b...