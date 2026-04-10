Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şırnak ve Kocaeli'deki operasyonda 9 şüpheli yakalandı
Şırnak ve Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak ve Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri ile Kocaeli'de belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 2 pompalı tüfek, 55 kartuş, çok sayıda kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.