Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Şırnak ve Kocaeli'deki operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Şırnak ve Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri ile Kocaeli'de belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.





Gözaltına alınan bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 2 pompalı tüfek, 55 kartuş, çok sayıda kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor. ​​​​​​​

