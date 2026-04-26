Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Melih Aldemir, Cem Özbay, Harun Terin
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Uğur Çiftçi, Mert Çelik, Appindangoye, Murat Paluli, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 79 Özkan Yiğiter), Kamil Fidan, Charisis (Dk. 88 Kerem Atakan Kesgin), Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 79 Emre Gökay), Ethemi (Dk. 90+2 Savaş Ala), Okoronkwo
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Güray Vural, Alim Öztürk, Alperen Selvi, Serkan Asan (Dk. 64 Atakan Rıdvan Çankaya), Gökcan Kaya (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Fofana (Dk. 64 Mendes), Oğuz Kağan Güçtekin, Bacuna, Doh (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Bruno (Dk. 83 Loshaj)
Goller: Dk. 11 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 49 Appindangoye, Dk. 69 Mehmet Feyzi Yıldırım (Özbelsan Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Gökcan Kaya, Dk. 58 Alperen Selvi, Dk. 85 Atakan Rıdvan Çankaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 69 Kamil Fidan, Dk. 90+2 Ethemi (Özbelsan Sivasspor)
SİVAS
