Gemerek'te öğrencilere trafik eğitimi verildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında, öğrencilere trafik bilinci eğitimi verildi. Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen programda, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, öğrencilere trafik kuraları hakkında bilgi verdi. Trafik parkurlarında trafik işaretleri tanıtılıp yaya olarak nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı. Program sonunda öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

