Mobil kanser tarama aracı Zara'da

Sivas Valiliğinin başlattığı "Şifa Projesi" kapsamında mobil kanser tarama aracı Zara ilçesinde hizmet veriyor. Zara Devlet Hastanesi acil girişi önünde hizmet veren üç boyutlu mobil dijital mamografi cihazıyla 40-69 yaş arasındaki kadınlara ücretsiz kanser tarama hizmeti sunulacak. Zara Devlet Hastanesi Başhekimi Tuğba Topbaş, "Hastanemiz acil girişinde hizmet vermekte olan mobil tarama aracımızda gerçekleştirilmekte olan mamografi hizmeti kapsamında kadınlarımızın sağlık kontrollerini yaptırmaları ve erken teşhis imkanından faydalanması önem arz etmektedir." dedi. Topbaş, 22 Mayıs mesai bitimine kadar aracın hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.