Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Parkinson yaşam kalitesini etkiliyor

        Medicana Sivas Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Şeyda Figül Gökçe, halk arasında hareket hastalığı olarak bilinen parkinsonun yaşam kalitesini etkilediğini belirtti.

        Giriş: 14.04.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Gökçe, yaptığı yazılı açıklamada, parkinsonun beyinde hareketleri kontrol eden sinir hücrelerinin zamanla dejenerasyona uğraması sonucu ortaya çıktığına dikkati çekti.


        Hastalığın çoğunlukla yaşlanmaya bağlı geliştiğini vurgulayan Gökçe, özellikle 50 yaş sonrası görülme sıklığının arttığını ve nadiren de olsa daha genç yaşlarda ortaya çıkabileceğini ifade etti.

        Hastalığın temelinde hareket koordinasyonunda bozulma olduğunu belirten Gökçe, "Parkinson hastalarında hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik, titreme, duruş bozukluğu ve denge kaybı gibi bulgular ön plandadır. Ancak titreme her hastada görülmeyebilir." açıklamasında bulundu.

        Titremenin genellikle istirahat halinde ve çoğunlukla tek taraflı başladığını dile getiren Gökçe, zamanla vücudun diğer tarafına da yayılabileceğini aktardı.

        Gökçe, bunun yanı sıra hastalarda öne eğilme, mimiklerde azalma, yürümede yavaşlama gibi belirtilerin de sık görüldüğüne dikkati çekti.


        Dopamin üretiminden sorumlu sinir hücrelerinin zamanla kaybı, hastalığın ilerleyici bir seyir göstermesine neden olduğunu vurgulayan Gökçe, "Bu süreç genellikle yavaş ilerlediği için belirtiler başlangıçta hafif olabilir ve çoğu zaman gözden kaçabilir. Erken dönemde koku alma duyusunda azalma, uyku bozuklukları ve hafif hareket yavaşlığı gibi bulgular hastalığın habercisi olabilmektedir. Bu nedenle parkinson hastalığında erken belirtilerin fark edilmesi ve uzman değerlendirmesi, hastalığın seyrini kontrol altına almak açısından büyük önem taşımaktadır. Hastalarda terleme bozukluğu, ciltte yağlanma, ağrı, salya artışı, idrar problemleri, cinsel fonksiyon bozuklukları, depresyon ve ileri evrelerde bunama gibi farklı belirtiler de görülebilir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        46 yıllık çift, evlilik yıl dönümlerinde birlikte kalp ameliyatı oldu
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        "2300'de deniz seviyesi 15 metre yükselecek"
        "2300'de deniz seviyesi 15 metre yükselecek"
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        3 yaşındaki kızı için görev başında

        Benzer Haberler

        Suşehri'nde cadde aydınlatmaları yenileniyor
        Suşehri'nde cadde aydınlatmaları yenileniyor
        Sosyal medyada kontrol elden gidebiliyor, söylenmeyecek sözler kolayca ifad...
        Sosyal medyada kontrol elden gidebiliyor, söylenmeyecek sözler kolayca ifad...
        Uzman tavsiyesi: "Ayıyla karşılaşınca kaçmayın, ondan büyük görünmeye çalış...
        Uzman tavsiyesi: "Ayıyla karşılaşınca kaçmayın, ondan büyük görünmeye çalış...
        Sivas'ta kazada yaralanan 4 futbolcu ile 1 sürücünün tedavisi sürüyor
        Sivas'ta kazada yaralanan 4 futbolcu ile 1 sürücünün tedavisi sürüyor
        İsmet Taşdemir: "Çok üzgünüz"
        İsmet Taşdemir: "Çok üzgünüz"
        İlyas Öztürk: "Çok mutluyuz"
        İlyas Öztürk: "Çok mutluyuz"