        Şarkışla'da üniversite öğrencilerinden yaşlılara ziyaret

        Şarkışla'da üniversite öğrencilerinden yaşlılara ziyaret

        Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, topluma hizmet dersi kapsamında yaşlıları ziyaret etti.

        Giriş: 21.05.2026 - 09:08 Güncelleme:
        Öğrenciler, Kalenin Uşağı Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nde yaşlılarla bir araya gelerek, sohbet edip çeşitli ikramlarda bulundu.

        Proje Koordinatörü Sümeyra Beşen, arkadaşlarıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kız Yurdu'nda kaldıklarını ve kendilerinin de ailelerinden uzakta olduğunu belirtti.

        Yaşlılarla bir araya gelmenin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Beşen, "Ailelerimizden uzakta olduğumuz bu süreçte, büyüklerimizle bir araya gelerek onların sıcaklığını hissettik. Onlarla kurduğumuz bağ, bizlere adeta bir aile ortamı sundu. Bölümümüz gereği yürüttüğümüz bu ziyaret, sadece bir ders faaliyeti değil, geçmişle geleceği buluşturan, kültürel değerlerimizi yaşatan önemli bir köprü oldu. Yaşlılar toplumun hafızası, her biri yaşayan kültür hazinesi. Bizler de bu bilinçle hareket ederek hem onların gönlünü kazandık hem de kendi değerlerimizi daha yakından tanıma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        AFAD: 464 ev ile 42 iş yeri boşaltıldı! Baraj taşkını alarmı!
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Axios: Trump ile Netanyahu gerin ve zor bir görüşme yaptı
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        1979'dan bu yana ilk kez!
        Jeff Bezos: Milyarderler şeytanlaştırılıyor
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        'Palyaço'lu gönderme
        Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa!
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        "Sizi bekliyoruz"
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını tehlikesi
        Savaşın faturası işçiye
        Aziz Yıldırım'dan teknik direktör açıklaması!
        Okan Buruk'a İtalya'dan sürpriz talip!
        "Allah ıslah etsin"
