        Sivas Haberleri Sivas'ta 253 bin 900 makaron ele geçirildi

        Sivas'ta 253 bin 900 makaron ele geçirildi

        Sivas'ta 253 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 12:17 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il merkezinde tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir ikamet ve araçta arama yaptı.

        Aramada, 23 bin 900'ü dolu olmak üzere 253 bin 900 makaron, tütün kıyma makinesi, sigara sarma makinesi, 100 kilogram kıyılmış tütün, 133 bandrol, 161 paket tütün ve 1000 sigara ambalaj malzemesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

