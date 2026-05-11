Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas’ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



A.K. (34) yönetimindeki 58 ND 936 plakalı otomobil Sivas-Kayseri kara yolunun Söğütçük köyü yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada araçta bulunanlardan H.K. (57) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile R.K. (53), Y.T.K. (14) ve R.S.K.K. (30) yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



H.K'nın cenazesi otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.









