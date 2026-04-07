        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta "dur" ihtarına uymayan ve 4 araca çarparak kaçan sürücüye 446 bin lira ceza uygulandı

        Sivas'ta, "dur" ihtarına uymayıp, biri polis aracı olmak üzere 4 otomobile çarparak kaçan sürücüye 446 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Polis ekipleri, Alibaba Mahallesi Alibaba Caddesi'nde bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü S.Y, ekip aracı ile park halindeki 3 otomobile çarpıp kaçtı.

        Ekiplerin çalışması sonucu mahalle arasında yakalanan S.Y'ye, "dur ihtarına uymamak", "alkolmetreyi üflememek", "alkollü araç kullanmak" ve "kaza yerini terk etmek" suçlarından toplam 446 bin lira idari ceza uygulandı.

        Sürücünün ehliyetine 7 yıl 2 ay süreyle el konulurken, araç ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

        Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yaya güvenlik görevlilerinin durdurmak istediği sürücünün aracıyla hareket etmesi üzerine ekip aracının yolu kesmesi, sonrasında sürücünün ekip aracı ve bölgede park halinde bulunan 3 otomobile çarpıp, olay yerinden kaçması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

