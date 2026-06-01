Sivas'ta emekli Korgeneral Polat mezarı başında anıldı

Emekli Korgeneral Osman Fazıl Polat, ölümünün 46. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında anıldı.



Yıldırım Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma programına, Polat'ın ailesi, Şarkışla Kaymakam Vekili ve Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Şarkışla Belediye Başkanvekili Mehmet Çilek, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.



Program kapsamında kabri ziyaret edilerek mezarına karanfiller bırakılan Polat'ın hayatı ve askeri kariyerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.



Anma programının ardından, 2024 yılında hizmete açılan Mağusa Fatihi Polat Paşa Anı Evi'nde etkinlik düzenlendi.



Katılımcılar, anı evinde sergilenen Polat'a ait kişisel eşyaları, fotoğrafları ve döneme ışık tutan belgeleri inceleme fırsatı buldu.



Şarkışla'da 1921 yılında dünyaya gelen Osman Fazıl Polat, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Polat, 1973-1975 yılları arasında 28. Tümen Komutanlığı görevini yürüttü. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve harekat sürecinde korgeneralliğe terfi eden Polat, 1979 yılında emekliye ayrıldı. Polat, 31 Mayıs 1980 tarihinde hayatını kaybetti.



