Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Vatandaşların bağışladıkları eski eşyalar, Atatürk Kongre Müzesi'nde sergileniyor

        Vatandaşların bağışladıkları eski eşyalar, Atatürk Kongre Müzesi'nde sergileniyor

        HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Atatürk Kongre Müzesi'nde oluşturulan Geçici Sergi Salonu'nda, vatandaşlar tarafından müzeye bağışlanan 300 farklı antika eşya, ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vatandaşların bağışladıkları eski eşyalar, Atatürk Kongre Müzesi'nde sergileniyor

        HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Atatürk Kongre Müzesi'nde oluşturulan Geçici Sergi Salonu'nda, vatandaşlar tarafından müzeye bağışlanan 300 farklı antika eşya, ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor.

        Geçici Sergi Salonu'nda, vatandaşların müzeye hediye ettiği ağırlık ve ölçü birimleri, takı ve aksesuarlar, eski hamam ve mutfak kültürünü yansıtan eşyalar, aydınlatma gereçleri, Divriği yöresinde kullanılan kapı tokmakları, çitler ve kapı kolları gibi ürünler sergileniyor.

        Atatürk Kongre Müzesi Sorumlusu İlker Deveci, AA muhabirine, binanın 1981 yılına kadar okul olarak kullanıldığını, 1981 ve 1990 yılları arasında yapılan restorasyonun ardından günümüze kadar da müze olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

        Birinci katın 2012 yılına kadar etnografya müzesi, ikinci katın ise kongre müzesi olarak faaliyet gösterdiğini anlatan Deveci, "2012 ve 2016 yılları arasında yapılan restorasyon sonrası günümüze kadar Milli Mücadele Müzesi'ne dönüştürüldü." dedi.

        Deveci, vatandaşların evlerinde bulunan tarihi eserleri müzeye bağışlamak istediklerini belirtmeleri üzerine, eserleri alarak müze içerisinde oluşturdukları "Geçici Sergi Salonu"nda ziyaretçilerle buluşturduklarını dile getirdi.

        Burada envanterlerinde bulunan 300'den fazla eseri ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını kaydeden Deveci, şöyle konuştu:

        "Bu eserlerin birkaçını eskilerin çok daha iyi bildiği Ahmet Turan Türkmenoğlu, namıdiğer 'Hacı Beslen' müzemize bağışladı. Bunun yanı sıra Faruk Aburşu gibi şehrimizin önemli değerinin müzemize bağışlamış olduğu eserler de var. Yine Ahmet Necip Günaydın hocamızın müzemize bağışladığı eserlerden oluşan vitrinler bulunuyor. Bu vitrinleri de konu olarak ayırdık. Ağırlık ve ölçü birimleri, takı ve aksesuarlar, Sivas'taki eski hamam ve mutfak kültürünü yansıtan eşyalar, aydınlatma gereçleri, özellikle Divriği yöresinde kullanılan kapı tokmakları, çitler ve kapı kolları gibi çeşitli vitrinler oluşturduk. Onları da burada ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk."

        - "Yaklaşık 20 bin ziyaretçi müzemizi gezdi"

        Deveci, Atatürk Kongre Müzesi'ni gezmek isteyen bütün ziyaretçileri müzeye beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Özellikle şehrimize hızlı trenin kazandırılmasıyla kentimize ve müzemize ziyaretçi talebi yüzde 40 artmış durumda. Yaz aylarıyla daha da artmasını bekliyoruz. Şehir dışı ve yurt dışından gelen bütün misafirlerimizi de müzemize bekliyoruz. Müzemizde sadece belli başlı kişilerin değil, vatandaşların da şehrimizin önemli değerlerini bağışlamış olduğu envanterlik eserler yer almakta. Ağırlıklı olarak mutfak ve hamam kültürü Sivas'ın vazgeçilmezi. Bu sebeple de mutfak ve hamam kültürü en çok ilgi gören vitrinlerimizden biri. Tabii ki kadınlarımızın da takı ve aksesuar vitrini ilgisini çekmekte. Şehrimizde düzenlenen 3. Uluslararası Film Festivali'ne atıfta bulunarak Mustafa Aburşu hocamızın 1950'li yıllara ait orijinal film afişleri de bu odamızda yerini almaktadır. Bu oda, Müzeler Günü dolayısıyla 18 Mayıs'ta ziyaretçilerle buluştu. Müzeler Günü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı bütün müzeler ücretsiz olduğundan dolayı ciddi bir yoğunluğumuz oldu. Yaklaşık 20 bin ziyaretçi müzemizi gezdi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Arsenal'in final kabusu!
        Arsenal'in final kabusu!
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı

        Benzer Haberler

        SCÜ'nün kolon kanseri araştırmasına TÜBİTAK desteği
        SCÜ'nün kolon kanseri araştırmasına TÜBİTAK desteği
        Kuvvetli yağış sonrası arpa ve yulaf ekili araziler zarar gördü Hasarın boy...
        Kuvvetli yağış sonrası arpa ve yulaf ekili araziler zarar gördü Hasarın boy...
        Kuruma noktasına gelmişti, 18 yıl sonra yeniden dolup taştı Geçtiğimiz yıl...
        Kuruma noktasına gelmişti, 18 yıl sonra yeniden dolup taştı Geçtiğimiz yıl...
        Şarkışla'da ağaçta mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Şarkışla'da ağaçta mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Sivas kaleme alındı, en kapsamlı kitap yayımlandı
        Sivas kaleme alındı, en kapsamlı kitap yayımlandı
        Sivas'ta otomobil şarampole devrildi; 3'ü ağır, 4 yaralı
        Sivas'ta otomobil şarampole devrildi; 3'ü ağır, 4 yaralı