        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta ilkokul öğrencileri harçlıklarını yetim çocuklar için İHH'ya bağışladı

        Sivas'ta ilkokul öğrencileri harçlıklarını yetim çocuklar için İHH'ya bağışladı

        Sivas'ta bir ilkokulun öğrencileri "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" kapsamında yetim çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için harçlıkları ile doldurdukları kumbaralarını İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 10:29 Güncelleme:
        Sivas'ta ilkokul öğrencileri harçlıklarını yetim çocuklar için İHH'ya bağışladı

        Sivas'ta bir ilkokulun öğrencileri "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" kapsamında yetim çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için harçlıkları ile doldurdukları kumbaralarını İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesine teslim etti.

        Burhan Haksever İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan derneğin Şube Başkanı Fatih Altun, öğrencileri anlamlı davranışlarından dolayı kutladı.

        Öğrencilerin, Türkiye veya başka ülkelerde yetimlerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için harçlıklarını vermelerinin çok anlamlı olduğunu söyleyen Altun, "Göstermiş oldukları bu erdemli hareketlerinden dolayı öğrencilerin ailelerini, okul müdürü Kenan Sarı ve öğretmenleri tebrik ediyorum." dedi.

        Altun, projeyle çocukları küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımsever ve erdemli insanlar olarak yetişmelerini amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu proje, savaş, doğal afet, yoksulluk, hastalık, kaza gibi sebeplerle Türkiye veya bir başka ülkede anne, babasını kaybetmiş olan çocuklarımızın eğitim, sağlık, gıda, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflemektedir. Proje ülkemizdeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve özel okul öğrencilerimizin gönüllü katkılarıyla gerçekleşmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

