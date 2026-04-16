Suşehri'nde "Nefes" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde "Nefes" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Suşehri Kaymakamlığı ve Suşehri Belediyesi girişimleriyle, sanatçı Ahmet Yenilmez'in öncülüğünde hazırlanan, Nazlı Çığa'nın yazıp tek kişilik performansla sahnelediği "Nefes" tiyatro oyunu Suşehri Öğretmenevi Konferans Salonu'nda sahnelendi. Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve tüm davetlilerin izlediği oyun izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Program sonrası Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Kayaoğlu, oyuncu Nazlı Çığa'yı tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.