Sivas'ta sağanak nedeniyle Koru Irmağı taştı

Sivas’ın Hafik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Koru Irmağı'nın taşması sonucu köy yolu ulaşıma kapandı.



Düzyayla köyünde etkili olan sağanağın ardından ırmak yatağından taştı.



Ulaşıma kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla tekrar açılırken, köydeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.



Düzyayla köyünde yaşayan Yıldıray Elmalı, yaptığı açıklamada, dün akşam başlayan sağanağın aralıklarla etkisini sürdürdüğünü söyledi.



Sağanakla birlikte ırmağın bazı bölgelerde yatağından taştığını belirten Elmalı, "Köyümüzde bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Düğer, Düzyayla, Beydili grup köy yolunun bir kısmında da sular var. Koru Irmağı zaten taşmış, bütün arazi su içinde." dedi.

