Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi ağır yaralandı. S.A. yönetimindeki 06 EP 475 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Yarhisar köyü mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada sürücü ile araçta bulunan A.A, Ş.A. ve A.A. yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

