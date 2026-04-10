Suşehri'nde hacı adayları için eğitim semineri düzenlendi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu kapsamında hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan 27 hacı adayına yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.



Suşehri Müftülüğü tarafından Hazreti Ebubekir Cami'nde düzenlenen seminer, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Daha sonra, hacı adayları çeşitli konularda bilgilendirdi.



Suşehri Müftüsü Adem Yılmaz, hacı adaylarına bilgiler vererek, "Yüce Rabbimden niyazımız hacı adaylarımızın bu mübarek yolculuklarını sağlık ve huzur içerisinde tamamlamaları, salimen gidip ganimen dönmeleri ve haclarının mebrur olmasıdır." dedi.



İlçe vaizi Hacer Sarıbaş, din hizmetleri uzmanı Mustafa Can, din görevlileri Hasan Özata, Baki Yüksel ve Sedat Yavuz da bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.



Program, hacı adaylarına katılım belgesi verilmesiyle sona erdi.

