Ulaş Kaymakamı Eskimez, Karacalar Barajı'nda incelemelerde bulundu

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Karacalara Barajı'nda incelemelerde bulundu. Eskimez, bölgenin tarımı için büyük önem taşıyan Karacalar Barajı'nda incelemelerde bulunarak, Karacalar Sulama Birliği Başkanı Ramazan Demir'den mevcut durum hakkında bilgi aldı. Demir, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar sayesinde barajın doluluk oranının yüzde 82'ye çıktığını söyledi. Yağışların devam ettiğine dikkati çeken Demir, yüksek kesimlerde eriyen karların da etkisiyle barajın tam doluluk oranına ulaşmasını beklediklerini belirtti.

