Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Giriş: 27.05.2026 - 10:54
Kaymakamlık makam odasında düzenlenen programda, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez ve Belediye Başkanı Turan İlbey, kurum amirler, İl Genel Meclisi üyeleri, muhtarlar ve kurum personelinin bayramını tebrik etti.
Eskimez, bayramların sevgi, saygı, dostluk, barış ve hoşgörünün hakim olduğu günler olduğunu belirtti.
