Ulaş Kaymakamı Eskimez, trafik denetimi yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, trafik denetimi yapan ekipleri ziyaret etti.
Giriş: 27.05.2026 - 07:44
Eskimez, Sivas-Malatya kara yolu Ulaş kavşağında uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Denetimlerle ilgili bilgi alan Eskimez, sürücü ve yolcularla sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Ziyarette, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Yavuz Yılmaz da hazır bulundu.
