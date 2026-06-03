Ulaş'ta el sanatları sergisi açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında kadın giyim ve el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.



İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ek binasında düzenlenen serginin açılışını, Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar yaptı.



Eskimez, açılışta yaptığı konuşmada, kadınlar için açılan kursların önemli olduğunu, kadınların kurslarda hem sanat icra ettiklerini hem de meslek edindiklerini söyledi.



Emeği geçenlere teşekkür eden Eskimez, "Emekleriyle göz dolduran tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sabırla, özveriyle ve büyük bir emekle ortaya çıkarılan her eser üretkenliğin, azmin ve el emeğinin en güzel örnekleridir. Geleneksel değerlerimizi yaşatan, bilgi ve becerilerini geliştirerek üretime katkı sunan tüm kursiyerlerimize öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.





Sergiyi gezen ve el emeği göz nuru eserleri inceleyen Eskimez ve beraberindekiler, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun ve El Sanatları Teknoloji Nakış Öğretmeni Neslihan Karakaş ile Giyim Üretim Teknoloji Öğretmeni Hatice Şahin Arslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



