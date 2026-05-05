Zara'da futbol turnuvası düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde, "İkinci Büyük Halı Saha Futbol Turnuvası" başladı.



Zara Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu Belediye Başkanı Fatih Çelik yaptı.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait halı sahada gerçekleştirilen ve iki hafta sürecek turnuvaya 11 takım katılıyor.



Belediye Başkanı Çelik, turnuvaya katılan takımlara başarı dileyerek, "Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz turnuvamızı geleneksel hale dönüştürerek bu yıl da ikincisini düzenliyoruz. İlkbahar döneminde ilçemiz spor ve sosyal aktiviteleri artırmaya yönelik başlattığımız turnuvamızla kurumlarımız, esnaflarımız, sporcularımız, köylerimiz bir araya gelme imkanı buluyor." dedi.

