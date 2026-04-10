Zara'da "Kanserde erken teşhis ve kanserden korunma" konulu konferans düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde "Kanserde erken teşhis ve kanserden korunma" konulu konferans düzenlendi.



Zara Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Başhekim Dr. Tuğba Topbaş, kanser türleri, kanseri önleme yolları, kanser taramalarının önemi, kanserde erken teşhis ve tedavi konularında katılımcılara bilgilendirme yaptı.



Sinevizyon ve sunum eşliğinde düzenlenen konferansta kemoterapi süreçleri, alkol ve sigaranın hastalığa ve tedavi sürecine olan olumsuz etkilerine de değinildi.



Programa, Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

