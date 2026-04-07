Tekirdağ'da "Dünya Sağlık Günü" kapsamında yürüyüş düzenlendi

Tekirdağ'da "7 Nisan Dünya Sağlık Günü" dolayısıyla yürüyüş yapıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte katılımcılar Tekirdağ Yelken Kulübü önünde bir araya geldi.



Yürüyüş öncesi Süleymanpaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Mutlu, yaptığı konuşmada, obeziteye karşı farkındalığın artırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla yürüyüş yaptıklarını söyledi.



Sağlıklı nesillerin yetişmesine dikkat çekmek için toplandıklarını vurgulayan Mutlu, farkındalık oluşturduklarını belirtti.



Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı da sağlıklı yaşam için spor ve yürüyüşün son derece önemli olduğunu anlattı.



Sağlık yaşam için yeterli ve dengeli beslenmenin şart olduğunu aktaran Soykırlı, sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.



Konuşmaların ardından çocuklar, gençler ve vatandaşlar sahil dolgu alanına kadar yürüdü.



Yürüyüş, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

