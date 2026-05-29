Tekirdağ'da gişelere çarpan otomobildeki kadın öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gişelere çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti. M.Ş'nin kullandığı 17 ADA 771 plakalı otomobil 1915 Çanakkale Otoyolu Malkara Gişeleri'nde beton bariyere çarptı. Çarpma sonucu sürücü ve eşi Sevim Ş. otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ve eşi Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevim Ş. hastanede hayatını kaybetti.

