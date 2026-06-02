        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da üniversite öğrencileri İstanbul'un simgelerini kumaşa taşıdı

        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri İstanbul'un simgelerini kumaşa taşıdı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü öğrencilerince hazırlanan "İstanbul'u Giyiniyorum" sergisi açıldı.

        Giriş: 02.06.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Rektörlük Sergi Salonu'nda açılışı yapılan sergide, öğrencilerin hazırladığı 11 elbise beğeniye sunuldu.


        Elbiselerde İstanbul'un tarihi, kültürel belleği ve kentin simgeleri, giyilebilir sanat anlayışı ve yapay zeka teknolojisiyle şair Orhan Veli Kanık'ın "İstanbul'u Dinliyorum" şiirinden ilham alınarak yorumlandı.

        Öğretim görevlisi Sema Özhan, AA muhabirine, öğrencilerin İstanbul'un tarihi ve kültürel katmanlarını, kent hafızasını ve simgesel yapılarını kumaşa aktardığını söyledi.

        Yapay zeka teknolojilerinin öğrencilerin tasarımlarına ilham kaynağı olduğunu anlatan Özhan, "Sanat, tasarım ve teknoloji, bu çalışmayla bir araya geldi." dedi.

        Özhan, İstanbul'un dünyanın en önemli kadim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

        İstanbul'un, farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığına işaret eden Özhan, "İstanbul, her dönemden izler taşıyan, eşsiz kültürel hafıza oluşturan bir şehirdir. Tasarımlarımızda İstanbul'un fethi ve surlar da yer alıyor. İstanbul'un fethi yalnızca askeri bir zafer olarak değil, şehrin kültürel mirasının şekillenmesinde etkili bir süreç olarak ele alınmıştır." diye konuştu.

        NKÜ öğrencisi Petek Abay da geçmişin izlerine bugünün kumaşında hayat verdiklerini dile getirdi.

        Tasarımını kumaşa aktarana kadar uzun bir zaman harcadığını belirten Abay, "Rumeli Hisarı benim için, İstanbul için ve Türkiye için son derece önemli bir yer olduğundan elbiseye işlemeyi çok istedim." ifadesini kullandı.

        Selin Kölemenoğlu ise Galata Kulesi'ne daha önce gitme fırsatı bulamadığını ancak kendisi için ayrı öneme sahip olduğu için elbiseye işlemeyi tercih ettiğini kaydetti.

        Sergi, 8 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray'dan 10 numara operasyonu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Çerkezköy'de apartman yangını paniğe neden oldu
        Tekirdağ'da bayram tatilinde turizm hareketliliği yaşandı
        Muhtarlarla enerji buluşması
        Tekirdağ'da Çevre Haftası etkinlikleri başladı
        Milli tekvandocu Yiğit Yusuf Türe dünya şampiyonluğuna odaklandı
        Tekirdağ Emniyet Müdürü Turanlı, Aydoğdu Mahallesi'nde öğrencilerle buluştu
