AFAD Başkanı Pehlivan, Tokat'ta taşkın riski nedeniyle 4 binin üzerinde hanenin tahliye edildiğini söyledi:

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Tokat'ta taşkın riski nedeniyle 4 binin üzerinde hanenin tahliyesinin gerçekleştirildiğini, yaklaşık 15 bin vatandaşın güvenli bölgelere alındığını bildirdi.



Pehlivan, Tokat AFAD Müdürlüğündeki Afet Koordinasyon Toplantısı'nın ardından gazetecilere, Tokat'ta afete müdahale ile risk azaltma çalışmalarının eş güdüm içinde gerçekleştirildiğini söyledi.



Türkiye'de pek çok afet türünün yaşandığına dikkati çeken Pehlivan, "Bu sene özellikle kış ve bahar, yağışları bol aldığımız bir mevsim oldu. Elbette bu nimetin yan etkileri de olabiliyor. Bize düşen tedbirleri almak ve uygulamak. Tokat özelinde de bu anlamda bir yandan müdahaleyle ilgili sahada çalışılırken bir yandan da ÇEDAŞ Köprüsü'nde olduğu gibi Sayın Valimizin koordinasyonunda kontrollü yıkımı DSİ'nin bilimsel değerlendirmeleri açısından gerçekleştirildi. Devamında yeni sanayi sitesinde yine sıkıntı oluşturabilecek bir köprünün yıkımı gerçekleştirildi." dedi.



- "4 binin üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi"



Turhal ilçesinde ve merkeze doğru olan bölgelerde tahkimatların yapıldığına dikkati çeken Pehlivan, Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluğa ulaşmasıyla dolusavaktan su atmaya başladığını belirtti.



Tokat'ın tüm ilçelerinde tedbir alındığını dile getiren Pehlivan, şöyle devam etti:



"4 binin üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 bin vatandaşımızın güvenli bölgelere alınması ki bu konuda vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz, anlayış gösterdiler. Risk yönetiminde, afet yönetiminde kamu birimlerimizle, sorumlu birimlerimizle işbirliği yaptılar. Onları misafir eden vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kamu misafirhanelerini Sayın Valimizin talimatlarıyla açmıştık. Orada bine yakın vatandaşımızı misafir ettik ama kalanı ağırlıklı olarak kendi akrabalarının, yakınlarının yerinde kaldı. İnşallah normale döndüğünde hepsi evlerine dönecek. Esnaflarımız sağ olsunlar, onlar da bu tedbir çalışmalarına ortak oldu. Dükkanlarını boşaltanlar oldu. Yine dükkanların önünde tahkimat oluşturuldu. Su çekildiğinde inşallah, esnaflarımız da yine normale dönecek."



- "Bütün illerdeki gelişmeleri de takip ediyoruz"



Pehlivan, bu süreçte tarım arazileriyle ilgili de tespit yapıldığına işaret ederek, evlerle ilgili hasar tespitlerinin sürdüğünü anlattı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Pehlivan, "Diğer bütün illerde benzer hadiselerde olduğu gibi azami hassasiyetle, talimatları da her zaman bir an evvel bu tedbirlerin alınması, müdahale yapılması, yaraların sarılması yönünde oluyor. Yurdumuzdaki bütün illerdeki gelişmeleri de takip ediyoruz." diye konuştu.



Pehlivan, Hatay'da taşkın, sel ve heyelan hadiselerinin yaşandığını dile getirerek, "Oradaki vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yoğun yağışlara bağlı olarak trafikte kalan bir vatandaşımız ve heyelandan etkilenen bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



Tokat Valisi Abdullah Köklü de 530 araç ve 2 binin üzerinde personelle devriye ve vardiya sistemini koruyacak şekilde bir haftadır taşkınlara karşı ciddi çalışmaların gerçekleştirildiğini belirterek, "Şu ana kadar kötü bir senaryoya maruz kalmadık. İnşallah iyi şekilde atlatacağımızı ümit ediyorum. İldeki AFAD, Devlet Su İşleri, Özel İdare ve diğer kurumlarımızın çalışmalarını koordineli şekilde yürüttüklerini memnuniyetle gördük. Bundan dolayı da emek veren tüm personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

