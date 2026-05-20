Niksar'da taşkın riskine karşı çalışmalar sürüyor

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, ilçeye bağlı Kumçiftlik Mahallesi ile Talazan Köprüsü çevresindeki set bölgelerinde incelemede bulundu. Bölgede yürütülen taşkın önleme çalışmalarını inceleyen Perçi, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Set bölgelerinde alınan tedbirleri değerlendiren Perçi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.