Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ın Erbaa ilçesinde taşkın riski nedeniyle 70 ev boşaltıldı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde taşkın riski nedeniyle 70 ev boşaltıldı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı kenarında bulunan Tepekışla köyünde 70 ev tedbiren boşaltıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde taşkın riski nedeniyle 70 ev boşaltıldı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı kenarında bulunan Tepekışla köyünde 70 ev tedbiren boşaltıldı.

        İlçenin kenarından geçen Kelkit Çayı'nın debisinin artması nedeniyle yer yer taşkınlar yaşanırken önlemler de devam ediyor.

        Kelkit Çayı kenarında bulunan Tepekışla köyünde Erbaa Kaymakamlığı, Erbaa Belediyesi, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri tedbir aldı. Jandarma ekipleri köy içinde vatandaşların dikkatli olmaları ve taşkın riskine karşı evlerin boşaltılması konusunda anonslar yapıyor.

        Tepekışla köyü Muhtarı Duran Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışların birkaç gündür devam ettiğini söyledi.

        Şahin, yukarıdaki barajın kapaklarının açılması nedeniyle köyü ve köyün ekili arazilerini su bastığını belirterek, "70 tane evi tahliye ettik, ırmağın taşkını devam ediyor, yaya köprümüz de uçtu." dedi. Şahin, buğday, arpa ve meyve bahçelerini su bastığını, şimdiye kadar 400 dönümü tespit ettiklerini, diğer taraftaki arazileri henüz tespit edemediklerini söyledi.

        Erbaa Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Ömer Demir de yaptığı açıklamada, "Şu anda her şey stabil şekilde devam ediyor. Barajlardan su tahliyesi devam ettiği sürece sera bölgesi risk altında, ırmağın sıfır noktasında olduğu için emniyet açısından bölge boş tutulmaya çalışılıyor. Mecburi olmayan işler yapılmamaya çalışılıyor ve aileler de burada kalmıyorlar. Burada toplam 87 aile var, yıllık 530 dönümlük bir alanda üretim yapılıyor." diye konuştu.

        Kelkit Çayı'nın debisinin artması sonucu sular altında kalan evler ve alanlar dronla havadan görüntülendi.

        Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri taşkın sonucu suların ortasında kalan evlerdeki eşyaları bot yardımı ile tahliye ediyor.






        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! Komşusunun mezarı açılıyor
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! Komşusunun mezarı açılıyor
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G.Saray'ı kabul etti
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Gizligider: "Reşadiye'de debi saniyede 354, Niksar'da ise...
        Bakan Yardımcısı Gizligider: "Reşadiye'de debi saniyede 354, Niksar'da ise...
        Tokat'ta tarım arazilerini ve evleri su bastı, seralar bölgesinde önlem alı...
        Tokat'ta tarım arazilerini ve evleri su bastı, seralar bölgesinde önlem alı...
        Tokat'ta taşkın riskine karşı ÇEDAŞ Köprüsü'nün yıkımı sürüyor
        Tokat'ta taşkın riskine karşı ÇEDAŞ Köprüsü'nün yıkımı sürüyor
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Tokat'ta konuştu:
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Tokat'ta konuştu:
        AFAD'dan Tokat için sel ve taşkın uyarısı
        AFAD'dan Tokat için sel ve taşkın uyarısı
        Almus Barajı'ndaki ada, yağışlarla birlikte sular altında kaldı
        Almus Barajı'ndaki ada, yağışlarla birlikte sular altında kaldı