Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 jandarma personelinin yaralandığı patlamayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Turgay Ö. Erzincan'dan, İsmail G. ise Samsun'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Sanıklar savunmalarında, patlamayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürüp ve suçlamaları ret ederek tahliyelerini istedi.



Duruşmada, olay nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Karaçoban'ın çocukları ise sanıkların ceza almalarını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



Jandarma ekipleri, 18 Mayıs 2024'te bir ihbar üzerine Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine gidip içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmış, yaralılardan Sefa Can Karaçoban kaldırıldığı hastanede ölmüştü.



Patlamada yaralanan ve evinde tedavisi süren baba Ahmet Karaçoban ise 23 Şubat 2025'te hayatını kaybetmişti.



Olayla ilgili gözaltına alınan Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.

