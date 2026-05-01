Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 01.05.2026 - 18:53
M.S. (75) idaresindeki 60 ABV 212 hafif ticari araç, Kapasa Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta bulunan Y.Y, Ş.S, Y.S. ve Ö.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
