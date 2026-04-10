Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığınca, Y.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgi üzerine çalışma başlatıldı.



Adli makamlardan alınan arama kararının ardından şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1007 gram eroin, 705 gram sentetik uyuşturucu, 290 gram Afyon sakızı, 22,1 gram haşhaş kapsulü, 8 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira ele geçirildi.



Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

