        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Bakan Uraloğlu, Trabzon'da eğitime destek gecesinde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Milli ve manevi duygularla gençlerimizi donatmamız lazım. Gençlerimizi objektif karar verebilecekleri seviyeye gelinceye kadar doğru kanallardan besleyerek doğru mecralara yönlendirmemiz gerekir." dedi.

        Giriş: 20.05.2026 - 22:41 Güncelleme:
        Bakan Uraloğlu, kentteki bir otelde Çaykara-Dernekpazarı Kültür ve Dayanışma Derneğince organize edilen "Bir Burs da Senden Olsun" programına katıldı.

        Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok hizmet yapmaya gayret ettiklerini belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yollarından havalimanlarına, tünellerine, köprülerine, denizaltından, demir yolu, kara yollarına kadar hepsini size ben dakikalarca anlatabilirim. TÜRKSAT 6A uydusunu uzaya gönderdik. İHA'lardan, SİHA'lardan bahsedebiliriz. Teknolojide geldiğimiz yerlerden bahsedebilirim. Bunların hepsinin en üstüne koymamız gereken bizim insanımıza, Türk milletimize, Türk insanına tekrar ben yapabilirim güvencesini, güvenini biz Cumhurbaşkanımız sayesinde verdik."

        Mühendislikte teknik ve maddi yeterlilik seviyesine ulaşıldığına dikkati çeken Uraloğlu, "Allah'ın izniyle çok daha yukarıya doğru gideceğiz. Elbette bizim geleceğimiz bizim gençlerimiz. O gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Milli ve manevi duygularla gençlerimizi donatmamız lazım. Gençlerimizi objektif karar verebilecekleri seviyeye gelinceye kadar doğru kanallardan besleyerek, doğru mecralara yönlendirmemiz gerekir." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Türk bayrağı motifli filografi tablosu, Trabzonspor ve Çaykaraspor forması ile Karadeniz temalı tablo açık artırma yöntemiyle satıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
