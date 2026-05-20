Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yapılacak olan ilk seçimde yine Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izniyle tekrar bu ülkeyi biraz daha yukarıya taşımak, biraz daha ileriye götürmek için inşallah tekrar seçeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 21:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yapılacak olan ilk seçimde yine Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izniyle tekrar bu ülkeyi biraz daha yukarıya taşımak, biraz daha ileriye götürmek için inşallah tekrar seçeceğiz." dedi.


        Bakan Uraloğlu, Yomra Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, 2000'li yıllardan sonra aldığı yatırımlarla Yomra'nın merkez ilçe konumuna geldiğini söyledi.

        Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla birlikte öncelik sırasına göre çalışmalar yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Bizim kullandığımız kaynak sizin verdiğiniz vergilerdir. Dolayısıyla onu gerçekten doğru yere kullanmamız lazım. Doğru yatırımlar yapmamız lazım." ifadesini kullandı.


        Uraloğlu, bakanlık olarak Trabzon'a 260 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:


        "Bu hizmeti ederken onu size bahşetmiş olmuyoruz. Sizin verdiğiniz yetkiyi biz hep beraber o hizmetleri yaparak görevimizi layıkıyla yapmaya gayret ediyoruz. Böyle yapmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Biz yaptığımız hizmetleri eğer imkan olsa da bir oy terazisine koysak her yerde yüzde 80 oy almalıyız. Çünkü hiçbir yeri ihmal etmedik. Şimdi haritaları açsam, doğuya yaptığımız havalimanlarından bahsetsem, oraya yaptığımız bölünmüş yollardan bahsetsem bunu görürsünüz."

        Yapılacak ilk seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçmek istediklerini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Biz bıkmadan, usanmadan bir kardeşimiz dahi olsa onun gönlüne girme noktasında teşkilat olarak hep beraber gayret edeceğiz. Yapılacak olan ilk seçimde yine Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izniyle tekrar bu ülkeyi biraz daha yukarıya taşımak, biraz daha ileriye götürmek için inşallah tekrar seçeceğiz. Birlikte, istişarede bereket var. Biz bunu hep yaşadık. Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimlerde de biz bunu yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim bizleri, hepimizi milletimize karşı, Cumhurbaşkanımıza karşı inşallah mahcup etmesin. En kıymetlisi de Rabbimize karşı mahcup etmesin."

        Akçaabat'ta yapımı tamamlanan Kültür Merkezi açılışına da katılan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, merkezin 600 kişilik amfi salonuyla tiyatro, konser, kongrelere ev sahipliği yapacağını söyledi.


        Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Demiryolu Projesi ile Samsun'dan Artvin'e tüm kentlerin birbirine bağlamış olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:


        "Yapım çalışmalarına Kırıkkale-Çorum arasında başlamıştık. Geçtiğimiz ay içinde hattımızın devamında Çorum ile Havza arasını iki etap halinde Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza kesimlerinin de ihalesini gerçekleştirdik. Trabzon Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz Trabzon Hafif Raylı Sistem Hattı'nın Akyazı-Havalimanı arasındaki 16 kilometrelik 1. etabı için de ihale tekliflerimizi almış ve değerlendirme çalışmalarımıza başlamıştık. İnşallah 2 Haziran'da nihai teklifleri alacağımız ve yıl içerisinde de kazmayı vurarak yapım çalışmalarına başlayacağız."


        Konuşmaların ardından AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları konser verdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dışişleri'nden İsrailli bakana tepki
        Dev finalde ilk 11'ler belli oldu
        Dev finalde ilk 11'ler belli oldu
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Haluk Levent, yoğun bakıma alındı
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Trump: Netanyahu ne istersem onu yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Trabzonspor ilk transferini açıkladı!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        "Borçlarımızı sıfırlayacağız!"
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Taşkına karşı köprü yıkılıyor! Jandarmadan megafonlarla uyarı!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        Sanal kumar iddiası! Kolonyayla yaşlı kadını yaktı!
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        "Allah ıslah etsin"
        "Allah ıslah etsin"
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        360 milyonluk yasa dışı bahis ağı!
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Oksijen maskeli Veliaht Prenses
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Türkiye'nin Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 580'e yükseldi
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        "İçimin yağları eridi"
        "İçimin yağları eridi"
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Bakan Uraloğlu: Trabzon Havalimanı projesinde yakın zamanda temeli atıyoruz...
        Bakan Uraloğlu: Trabzon Havalimanı projesinde yakın zamanda temeli atıyoruz...
        Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı
        Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı
        Trabzonspor, Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandı
        Trabzonspor, Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullandı
        Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı
        Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı
        Bakan Uraloğlu'na Karadeniz Teknik Üniversitesince fahri doktora ünvanı ver...
        Bakan Uraloğlu'na Karadeniz Teknik Üniversitesince fahri doktora ünvanı ver...