Of'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Trabzon'un Of ilçesinde Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu ve Of Fen Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.



Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'ndaki fuar açılışında okulun folklor ekibi gösterilerini sundu.





Kaymakam Eşref Akça, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Ozan Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu fuarın açılış kurdelesini kesti.





Fuarda 45 öğrenci ve 13 öğretmenin görev aldığı 15 proje sergilendi.





Of Fen Lisesi'nde açılışı yapılan fuarda ise 18 proje yer aldı.





Kaymakam Akça, yaptığı konuşmada, ilçede yoğun bir bilim şenliği günü yaşadıklarını belirterek, "Projelerde emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizin geleceği için öğrencilerimiz çok güzel ve hayata dokunan projeler ortaya koymuşlar. İnanıyorum ki bu öğrencilerimizden geleceğin önemli bilim insanları çıkacaktır. Hepsini kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.







