Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Of'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Of'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu ve Of Fen Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Of'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu ve Of Fen Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

        Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'ndaki fuar açılışında okulun folklor ekibi gösterilerini sundu.


        Kaymakam Eşref Akça, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Ozan Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu fuarın açılış kurdelesini kesti.


        Fuarda 45 öğrenci ve 13 öğretmenin görev aldığı 15 proje sergilendi.


        Of Fen Lisesi'nde açılışı yapılan fuarda ise 18 proje yer aldı.


        Kaymakam Akça, yaptığı konuşmada, ilçede yoğun bir bilim şenliği günü yaşadıklarını belirterek, "Projelerde emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizin geleceği için öğrencilerimiz çok güzel ve hayata dokunan projeler ortaya koymuşlar. İnanıyorum ki bu öğrencilerimizden geleceğin önemli bilim insanları çıkacaktır. Hepsini kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Trabzon ve çevre illerde yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıl...
        Trabzon ve çevre illerde yöresel lezzetler Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıl...
        Trabzonspor, Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finali için Antalya'ya gitti
        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finali için Antalya'ya gitti
        Trabzon'daki Ahmet Şener Hatıra Parkı yeniden düzenlendi
        Trabzon'daki Ahmet Şener Hatıra Parkı yeniden düzenlendi
        Trabzon'da ot biçme makinesinin çarpması sonucu ölen kadının cenazesi defne...
        Trabzon'da ot biçme makinesinin çarpması sonucu ölen kadının cenazesi defne...
        Ertuğrul Doğan: "Yeni mücadelemiz ekonomik bağımsızlık"
        Ertuğrul Doğan: "Yeni mücadelemiz ekonomik bağımsızlık"