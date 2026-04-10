Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Karadeniz'de İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" protesto edildi

        Trabzon, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Rize ve Ordu'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırıma tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde İskenderpaşa Camisi'nde bir araya gelen katılımcılar, sloganlar atarak tekbir getirdi.

        Grup adına konuşan Hasan Furkan Gülal, tüm değerlerin yok sayıldığı ve çiğnendiği bir zaman diliminden geçildiğini söyledi.

        Gülal, zalimlere karşı direneceklerini dile getirerek, "Siyonist İsrail rejimi tarafından Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır." dedi.

        İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının vahşet ve açık bir hukuk ihlali olduğunu ifade eden Gülal, "İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar muhakkak ki Hitler ile aynı akıbeti yaşayacaktır." diye konuştu.

        - Bayburt

        Bayburt'ta Filistin'e Destek Platformu üyeleri cuma namazının ardından Yusufiye Cami avlusunda bir araya gelerek İsrail'e tepki gösterdi.

        Platform üyeleri adına açıklama yapan Muhammet Saka, siyonistler tarafından planlanmış ve uygulamaya konulmuş akıl almaz bir dönem yaşadıklarını belirtti.

        Tüm değerlerin yok sayıldığı bir zaman diliminden geçtiklerini ifade eden Saka, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Siyonist rejim şunu bilsin ki zalimlerin topuna, canımızla, başımızla, elimizle, aşımızla direneceğiz. Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmıştır. 165 İranlı öğrencinin, siyonist rejim tarafından okul sıralarında katledilmesi ve bu katliamın küresel vicdanda yeteri kadar yer bulmaması bizleri derinden sarssa da bugün burada olduğu gibi dört bir yanından yükselen itiraz sesleri bir nebze olsun umudumuzu yeşertmektedir."

        Konuşmaların ardından İl Müftüsü Bayram Danacı dua etti.

        - Artvin

        Artvin'de Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

        Halitpaşa Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

        Grup adına açıklama yapan Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi Berker Kolukırık, insanlığın azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından rehin alındığını ifade etti.

        İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının vahşet ve açık bir hukuk ihlali olduğunu dile getiren Kolukırık, "İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir." dedi.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

        Grup adına açıklama yapan Sadullah Baytaroğlu, İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının vahşet olduğunu vurguladı.

        Baytaroğlu, "Açık bir hukuk ihlalidir. İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir." diye konuştu.

        - Rize

        Rize'de cuma namazı sonrası Filistin'e Destek Platformunca İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" protesto edildi.

        15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar adına konuşan Sefa Durmuşoğlu, idam yasasının gözü dönmüş ve azgın bir grup siyonist tarafından planlanarak uygulamaya konulduğunu söyledi.

        Durmuşoğlu, İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının vahşet ve açık bir hukuk ihlali olduğunu kaydetti.

        - Ordu

        Ordu'da da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar Ulu Cami'de bir araya geldi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiiri okundu.

        Grup adına açıklama yapan Ordu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Abdurrahman Murtazaoğlu, esaret girişimine karşı kayıtsız kalmayacaklarını aktardı.

        Murtazaoğlu, ortaya konulan cürümlere karşı mücadelelerinin kıyamete kadar devam edeceğini belirterek, "Gün gelecek zalimler hak ettikleri muameleye maruz bırakılacaktır. Gün gelecek akan her gözyaşının, dökülen her kanın ve yetim bırakılan her canın hesabı sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
