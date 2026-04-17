KTÜ Tıp Fakültesi'nde Kahramanmaraş'taki okul saldırısına tepki

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi'ndeki akademisyen ve öğrenciler, Kahramanmaraş'taki okul saldırısını protesto etti.



KTÜ Tıp Fakültesi önünde bir araya gelen akademisyenler ve öğrenciler, 'çocuklar ölmesin tıbbiye ayakta', 'kalbimiz çocuklarla' ve 'şiddete karşı hep birlikte' yazılı dövizler taşıdı.



Grup adına açıklamada bulunan KTÜ Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yiğit Eren Kavun, olaydan dolayı herkesin çok üzüldüğünü ve etkilendiğini söyledi.





Gruptakiler, daha sonra hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.









