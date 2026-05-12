Of'ta 3. Geleneksel Futsal Turnuvası başladı
Trabzon'un Of ilçesinde, "3. Geleneksel Futsal Turnuvası" organize edildi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Of Kaymakamlığının destekleriyle düzenlenen turnuva, İlçe Spor Salonunda başladı.
Yaklaşık bir ay devam etmesi planlanan turnuvada 18 takım mücadele edecek.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, ilçede spor çeşitliliğini artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Turnuvada takımlarımıza sportmence mücadele, eğlenme ve başarılar diliyoruz." dedi.
