Şalpazarı'nda Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Şalpazarı Ortaokulu bahçesinde organize edilen törende, İlçe Emniyet Amiri Furkan Çakmak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Çakmak günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.



Şalpazarı Belediye Başkan Vekili Mehmet Muhcu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı törenin ardından, Kireç Mahallesi Camisi'nde mevlit okutuldu.

