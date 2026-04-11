Trabzon merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 76 şüpheli tutuklandı

Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 76'sı tutuklandı.



Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapanlara yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Trabzon merkezli Artvin, Adıyaman, Hakkari ve İzmir'de 5 gün önce gerçekleştirilen operasyonla ilgili çalışmalar devam ediyor.



Gözaltına alınan 100 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 76'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla, 6 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Özel harekat timleri de dahil 1050 personelin gerçekleştirdiği, helikopter, 4 dron ile 9 narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 5 gün önce 91 şüpheli, ardından da 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

