Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 76 şüpheli tutuklandı

        Trabzon merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 76'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" yapanlara yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Trabzon merkezli Artvin, Adıyaman, Hakkari ve İzmir'de 5 gün önce gerçekleştirilen operasyonla ilgili çalışmalar devam ediyor.

        Gözaltına alınan 100 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 76'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla, 6 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Özel harekat timleri de dahil 1050 personelin gerçekleştirdiği, helikopter, 4 dron ile 9 narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 5 gün önce 91 şüpheli, ardından da 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Yüzde 70 zihinsel engelli ve annesini sopalarla dövdüler!
        Yüzde 70 zihinsel engelli ve annesini sopalarla dövdüler!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Deport edildi
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Trabzon merkezli 5 ilde dev narkotik operasyonu: 76 tutuklama
        Trabzon merkezli 5 ilde dev narkotik operasyonu: 76 tutuklama
        Yoğun bakımdan ödüllü roman çıktı
        Yoğun bakımdan ödüllü roman çıktı
        Bu mısır ekmeği teneke kovada pişiyor Trabzon'un geleneksel lezzeti: Teneke...
        Bu mısır ekmeği teneke kovada pişiyor Trabzon'un geleneksel lezzeti: Teneke...
        Çaykara'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı
        Çaykara'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı kutlandı
        Çaykara'da öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı
        Çaykara'da öğrencilere meyve fidanı dağıtıldı