Trabzon'da heyelan nedeniyle bir evde hasar oluştu, bir ev tahliye edildi

Trabzon'da heyelan dolayısıyla bir evde hasar oluştu, bir ev ise tedbir amacıyla boşaltıldı.



Kentte 2 gün aralıklarla etkili olan yağışın ardından Maçka, Akçaabat, Yomra ve Ortahisar ilçesinde bazı noktalarda heyelan meydana geldi.



Ortahisar ilçesine bağlı Dolaylı Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, Hakkı Boz'a ait 2 katlı evin bulunduğu alana sürüklendi.



Toprak birikintisi ve kaya parçaları, evin arka kısmındaki duvarı yıkarak içeri doldu.



İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekibi sevk edildi.



Mahalle sakinlerinden Hasan Boz, hasar meydana gelen evin ağabeyine ait olduğunu söyledi.



Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığını ifade eden Boz, ağabeyinin hastalığı dolayısıyla oğlunun evinde kaldığını ifade etti.



AFAD, Kaymakamlık ve Belediye ekiplerinin çalışma yaptığını belirten Boz, zeminin kurumasının ardından hafriyatın temizlenmesinin planlandığını dile getirdi.



Yomra ilçesine bağlı Oymalıtepe Mahallesi'nde ise Davut Ertaş'a ait evin alt kısmında toprak kayması meydana geldi.



Ev, ekiplerin incelemesinin ardından oluşabilecek risklere karşı tahliye edildi.



Öte yandan, Vali Tahir Şahin, Ortahisar'a bağlı Okçular Mahallesi'ndeki heyelan sahasında inceleme yaptı, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

