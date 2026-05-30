Trabzon'da öğrenciler ücretsiz çamaşırhane hizmetinden yararlanmaya devam ediyor
Trabzon Büyükşehir Belediyesince üniversite öğrencilerine destek amacıyla hayata geçirilen ücretsiz çamaşırhane hizmetinden 5 ayda 1901 öğrencinin yararlandığı belirtildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen ücretsiz çamaşırhane hizmetiyle öğrencilere destek olunduğu ifade edildi.
Ücretsiz çamaşırhane hizmetinden ocak-mayıs döneminde 1307 erkek ve 594 kız öğrenci olmak üzere 1901 öğrencinin faydalandığı kaydedildi.
Açıklamada, üniversite öğrencilerine yönelik destekleyici projelerinin sürdürüldüğü belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Ücretsiz çamaşırhane hizmetimizle öğrencilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz, online randevu sistemi üzerinden kolaylıkla başvuru yaparak hizmetten faydalanabilmektedir. Hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında verilen hizmet kapsamında erkek öğrencilerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kız öğrencilerimiz ise salı ve perşembe günleri çamaşırhaneyi kullanabilmektedir."
