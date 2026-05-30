Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da öğrenciler ücretsiz çamaşırhane hizmetinden yararlanmaya devam ediyor

        Trabzon'da öğrenciler ücretsiz çamaşırhane hizmetinden yararlanmaya devam ediyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince üniversite öğrencilerine destek amacıyla hayata geçirilen ücretsiz çamaşırhane hizmetinden 5 ayda 1901 öğrencinin yararlandığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 14:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da öğrenciler ücretsiz çamaşırhane hizmetinden yararlanmaya devam ediyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince üniversite öğrencilerine destek amacıyla hayata geçirilen ücretsiz çamaşırhane hizmetinden 5 ayda 1901 öğrencinin yararlandığı belirtildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen ücretsiz çamaşırhane hizmetiyle öğrencilere destek olunduğu ifade edildi.


        Ücretsiz çamaşırhane hizmetinden ocak-mayıs döneminde 1307 erkek ve 594 kız öğrenci olmak üzere 1901 öğrencinin faydalandığı kaydedildi.

        Açıklamada, üniversite öğrencilerine yönelik destekleyici projelerinin sürdürüldüğü belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

        "Ücretsiz çamaşırhane hizmetimizle öğrencilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz, online randevu sistemi üzerinden kolaylıkla başvuru yaparak hizmetten faydalanabilmektedir. Hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında verilen hizmet kapsamında erkek öğrencilerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kız öğrencilerimiz ise salı ve perşembe günleri çamaşırhaneyi kullanabilmektedir."


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Sürmene'de içme suyu altyapısını güçlendirmek için çalışma başlatıldı
        Sürmene'de içme suyu altyapısını güçlendirmek için çalışma başlatıldı
        Trabzonspor'da yeni sezon mesaisi başladı
        Trabzonspor'da yeni sezon mesaisi başladı
        Doğu Karadeniz yaylalarına kış geri geldi Mayısın sonunda Karadeniz'e kar s...
        Doğu Karadeniz yaylalarına kış geri geldi Mayısın sonunda Karadeniz'e kar s...
        'Altın Kızlar' dayanışması; türkülerle dokunan 'dastar'a horonlu tanıtım
        'Altın Kızlar' dayanışması; türkülerle dokunan 'dastar'a horonlu tanıtım
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Trabzon'da huzurevini ziyaret etti
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Trabzon'da huzurevini ziyaret etti
        Bakan Uraloğlu: Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirir (3)
        Bakan Uraloğlu: Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirir (3)