Trabzon'da turizm noktalarının ziyaret saatleri güncellendi
Trabzon'da turizm noktalarının ziyaret saatleri yaz sezonu kapsamında yeniden düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Trabzon Şehir Müzesi'nin ziyaret saatlerinin yaz sezonu kapsamında güncellediği belirtildi.
Yapılan düzenlemeye göre turizm noktalarının 13 Nisan Pazartesi gününden itibaren 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacağı aktarılan açıklamada, "Yaz sezonunun yoğunlaşmasıyla ziyaret saatlerinde ikinci bir güncellemeye gidilecek. 19 Mayıs Pazartesi gününden itibaren bu destinasyonlar 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, düzenlemenin artan ziyaretçi talebine daha iyi yanıt verebilmek amacıyla hayata geçirildiği kaydedildi.
