        Trabzonspor Basketbol Takımı'nda hedef ilk dört takım arasında olmak

        ENES SANSAR - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor'un başantrenörü Selçuk Ernak, ellerinden geleni yaparak sezonu ilk dört takım arasında bitirmeye çalışacaklarını, bugüne kadar aldıkları 17 galibiyeti de kimsenin beklemediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Bu sezon yükseldiği ligde 17 galibiyet ve 8 mağlubiyet ile 4. sırada yer alan Trabzonspor, TOFAŞ ile deplasmanda oynadığı son hafta maçından 91-71'lik galibiyetle ayrıldı.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ise 12 Nisan Pazar günü sahasında Aliağa Petkimspor'u ağırlayacak bordo-mavililer, hazırlıklarını sürdürüyor.

        Başantrenör Selçuk Ernak, AA muhabirine, zor bir rakiple oynayacaklarını, maça da iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

        Aliağa Petkimspor'un yeni başantrenörü Orhun Ene ile bir çıkış yakalamak isteyeceğini belirten Ernak, "Çok yakından tanıdığım, senelerce beraber çalıştığım ve bu lige çok hakim, bu ligin çok kaliteli bir antrenörüyle çalışıyorlar şu anda. Geçen hafta Anadolu Efes maçına hazırlanırken yeteri kadar vakitleri yoktu, belki bazı değişiklikleri yapacak. Ancak bizim maçtan önce bu zamanı bulduklarını düşünüyorum. Mutlaka onlar da içinde bulundukları zor durumdan kurtulmak için bir patlama peşinde olacaklardır." diye konuştu.

        Güzel bir maç olmasını beklediklerini ifade eden Ernak, "Rakipten çok ne yaptığımızla alakadar oluyoruz. Çünkü hedeflerimiz, amaçlarımız büyüdü. Bunları karşılamak için mutlaka kendi sahamızda galip gelmemiz lazım." dedi.




        - "17 galibiyet aldık, kimse bunu beklemiyordu"

        Hedeflere adım adım ilerlediklerini vurgulayan Ernak, öncelikle Avrupa kupasına gidebilecek sonuçlar almak üzere yola çıktıklarını ve buna ulaştıklarını, ligi üst sıralarda bitirerek play-off'larda daha avantajlı olmak istediklerini dile getirdi.

        Ernak, şehrin ve taraftarın gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Elimizden geleni yapıp ligi ilk dörtte bitirmeye çalışacağız. Bugüne kadar geldiğimiz şekilden memnunuz. 17 galibiyet aldık, kimse bunu beklemiyordu. Çok zor günlerimiz, hastalarımız ve sakatlarımız oldu. Birçok maçı eksik oynadık. Özellikle önemli yabancı oyuncularımızdan mahrum bir şekilde ama buralarda sportif direktörümüz Cömert Küce'nin gösterdiği yöneticilik refleksi bizi rotamızdan, yolumuzdan ayırmadan buraya kadar getirdi. Kendisine de bütün takım adına bir teşekkür borçluyuz, bunu söylemem lazım."




        - "Hangisi daha faydalıysa o kupayı seçeceğiz"

        Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Ernak, "Play-off potasında olduğumuz için de FIBA'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi ya da EuroCup'ta oynama hakkı elde edebiliyoruz. Bunun kararını kulüp verecek. Kulübün menfaatleri için hangisi daha faydalıysa o kupayı seçeceğiz. Uzun vadede ben Trabzonspor'u mutlaka Avrupa Ligi'nde görmek isterim. Eğer bir gün EuroCup'ta oynar ve kazanabilirsek... Trabzon şehri ve Trabzonspor Basketbol Şubesi bence bunu hak eden ve buraya doğru giden bir yönetim tarzına sahip. Şehir, taraftar, kulüp birlikte davranırsa bunun yakın gelecekte gerçekleşmemesi için bir sebep görmüyorum." diye konuştu.

        Ernak, takım kaptanı İsmail Cem Ulusoy'un aşil tendonundan ameliyat olduğuna da değinerek, "Her gün irtibat halindeyiz, fizik tedavilerine başladı. Fizik tedaviler bittikten sonra belli bir egzersiz ritmi var. Zannediyorum sonbaharın sonlarına doğru yani lig başladıktan sonra basketbol oynayacak duruma gelecektir." ifadelerini kullandı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

