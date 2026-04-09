        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 18:24 Güncelleme:
        Bordo-mavili kulübün sitesinden yapılan açıklamaya göre Ertuğrul Doğan, Bahçeli ile bir araya geldi.

        Ziyarette Bahçeli'ye, kulübün tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olan 1975-1976 sezonunu simgeleyen retro beyaz formanın yanı sıra işlemeli bir kılıç hediye edildi.

        Doğan, misafirperverliği dolayısıyla Bahçeli'ye teşekkür etti.

        Nazik ziyaretleri için memnuniyetini ifade eden Bahçeli ise takıma başarılar diledi.

        Ertuğrul Doğan'a ziyareti sırasında asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

