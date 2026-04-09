        Trabzonsporlu futbolcu Onuachu taraftarlarla buluştu

        Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, bordo-mavili taraftarlarla bir araya geldi.

        Giriş: 09.04.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'de bu sezon attığı 22 golle gol krallığında ilk sırada yer alan Onuachu, Papara Park'taki TS Club'da taraftarlarla buluştu.

        Taraftarların formalarını imzalayıp fotoğraf çektiren golcü oyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarlarla bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

        Neler hissettiği sorulan Onuachu, "Çok mutluyum, çok iyi hissediyorum kendimi. Taraftarlarla birlikte olmak çok güzel, umarım bunu daha fazla da yapabiliriz." dedi.

        Onuachu, gol krallığı yarışında zirvede bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Harika bir sezon geçiriyoruz. Hem takım adına hem de teknik ekip adına gerçekten çok iyi bir sezon geçtiğini düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi gol krallığı yarışında zirvede olmak benim adıma çok önemli, çok mutlu hissediyorum kendimi. Önemli olan böyle devam edebilmek." yanıtını verdi.

        Nijeryalı forvet, şampiyonluk yarışıyla ilgili bir soru karşısında ise, "Şu an 4 puanlık fark var. Sizin de bildiğiniz gibi önümüzde oynayacağımız maçlar var. Bizim maçlarımızı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
