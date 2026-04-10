        Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu, Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı

        Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı forvet Paul Onuachu'nun sol uyluk ön üst kas grubunda yaralanma tespit edilmesi sonucu Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Beşir, "Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu, yapılan ilk değerlendirme sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

