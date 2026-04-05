        TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan Ortahisar Ziraat Odası'na ziyaret

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ortahisar Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Oda Başkanı Mustafa Bekar ve üyelerle istişarede bulunan Bayraktar, 2025'te 65 ilde zirai don yaşandığını hatırlattı.

        Karadeniz Bölgesi'nin de olumsuz hava koşullarından etkilendiğini belirten Bayraktar, fındığın da bariz şekilde zarar gördüğünü ifade etti.

        Piyasadaki fındık fiyatlarını değerlendiren Bayraktar, bazı birliklerce fındık rekolte tahminlerine ilişkin yapılan açıklamaları da eleştirdi.

        Bayraktar, Hürmüz Boğazı'nın bölgede yaşanan gelişmelerden dolayı kapanmasının ardından yaşanan mali artışların çeşitli sektörleri olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Hükümetimizden, girdi desteklerinin acil olarak artırılmasını talep ettik. İnşallah buna da cevap verirler. Çünkü sadece fındıkla alakalı değil, bütün ürünlerimizle alakalı maliyet sorunumuz var. Bu manada destekleme politikalarının yeniden gözden geçirilmesini, üreticiye verilen desteklerin artırılmasını talep ediyoruz." dedi.

        Fındık üretimini olumsuz etkileyen kahverengi kokarca böceği ile mücadelenin de ilgili kurumlarca yapıldığının altını çizen Bayraktar, bir an önce bu sorunun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
