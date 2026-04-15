        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor

        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor

        Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

        Soruşturma kapsamında farklı şehirlerde gözaltına alınıp Tunceli'ye getirilen, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A, Zeinal'ın annesi Cemile Y. ve üvey babası Engin Y. ile Uğurcan A, Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G, Süleyman Ö, Celal A, Nurşen A, Ferhat Hanedan G. ve Şükrü E.'nin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

        Şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı olduğu belirtilen ve ABD'de bulunan şüpheli Umut A. hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

        - Tunceli Barosundan şüphelilere avukat görevlendirilmesi hakkında açıklama

        Tunceli Barosundan yapılan yazılı açıklamada, Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ilişkin sürecin büyük bir hassasiyet ve ortak vicdani sorumluluk çerçevesinde yakından takip edildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca, soruşturmanın ilerleyebilmesi ve sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için müdafi görevlendirilmesi hukuki bir zorunluluktur. Bu kapsamda, savcılık makamı tarafından baromuzdan avukat görevlendirilmesi talep edilmiş, konu Yönetim Kurulumuz tarafından yeniden ve titizlikle değerlendirilmiştir. Tunceli Barosu olarak önceliğimiz, adaletin tesis edilmesi ve hakikatin ortaya çıkarılmasıdır. Bu doğrultuda, Gülistan Doku'nun ailesinin yanında olduğumuzu ve sürece müdahil olarak hukuki destek sunacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. Öte yandan, soruşturmanın ilerleyebilmesi adına CMK kapsamında yapılacak görevlendirmelerde görev almak isteyen meslektaşlarımızın, kendilerini aktif hale getirmeleri mümkündür."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        ABD’den Türkiye’ye tarihi iade!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        İstanbul'da kurşunlu haraç terörü! 15 milyon lira istediler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi!
        Katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet istemi!
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Scooterlerde yeni dönem başlıyor
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller

        Benzer Haberler

        Doku ailesinin avukatı: Gülistan'ın intihar ettiği algısı oluşturuldu (5)
        Doku ailesinin avukatı: Gülistan'ın intihar ettiği algısı oluşturuldu (5)
        Tunceli Baro Başkanı Kudat'tan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklam...
        Tunceli Baro Başkanı Kudat'tan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklam...
        Gülistan Doku'nun ailesinden adliye önünde açıklama: "6 yıldır biz biliyoru...
        Gülistan Doku'nun ailesinden adliye önünde açıklama: "6 yıldır biz biliyoru...
        Tunceli Baro Başkanı Kudat'tan 'Gülistan Doku' açıklaması
        Tunceli Baro Başkanı Kudat'tan 'Gülistan Doku' açıklaması
        Doku ailesinin avukatı: Gülistan'ın intihar ettiği algısı oluşturuldu (4)
        Doku ailesinin avukatı: Gülistan'ın intihar ettiği algısı oluşturuldu (4)
        Kayıp Gülistan Doku'nun ailesi, 12 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin...
        Kayıp Gülistan Doku'nun ailesi, 12 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin...